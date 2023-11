Alluvione in Toscana: tra le vittime c'è una donna del Cilento

Tra le vittime delle alluvioni che, in questi giorni, si sono abbattute sulla Toscana c’è anche una donna del Cilento. Si tratta di un’anziana di 84 anni, Teresa Pecorelli, originaria di Tortorella ma residente da tempo a Montemurlo (Prato).

Il dramma

La donna – secondo quanto raccontato dai giornali locali – è deceduta mentre cercava di svuotare il suo appartamento dall’acqua del torrente Bagnone che, a causa della pioggia incessante, è esondato. A toglierle la vita un malore improvviso. Inutile i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita. Sette in tutto le persone decedute in Toscana per il maltempo. La notizia della scomparsa dell’84enne è giunta ieri nel piccolo comune del Cilento, dove lei e la sua famiglia erano molto conosciuti.

