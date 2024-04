A2 del Mediterraneo, traffico in tilt fra gli svincoli di Pontecagnano e Salerno

Traffico in tilt a Salerno nel pomeriggio di oggi. A causa dei lavori in corso sulla Napoli-Salerno in prossimità del Viadotto "Madonna del Monte" si sono registrati rallentamenti e code sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" tra gli svincoli di Pontecagnano e Salerno, in direzione nord. A rendere ancora più intenso il traffico gli ultimi rientri dalle festività pasquali.