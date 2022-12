Traffico di droga, autoriciclaggio, estorsione, tentato omicidio: sgominata associazione di tipo mafioso, sequestro di beni per 1 milione

In azione, questa mattina, a Pagani e in altri comuni dell'Agro, i carabinieri e la polizia, per eseguire un’ordinanza cautelare di custodia in carcere e sequestro di beni, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 25 persone indagate per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravati dal metodo e/o finalità mafiose.

Contestualmente, la Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro preventivo di beni, quote societarie, conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta degli indagati, sul territorio nazionale e in Spagna, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro.

In aggiornamento