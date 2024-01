Chiusura della SP 430 Vallo della Lucania, svincolo Massicelle: il piano del trasporto scolastico

Per via della chiusura precauzionale sul viadotto ‘Acquarulo’, dall’8 gennaio 2024, saranno in vigore soluzioni alternative per il trasporto dell’utenza scolastica per gli istituti di Vallo della Lucania (Istituto Istruzione Superiore Parmenide - Istituto Istruzione Superiore “Cenni - Marconi” - Liceo Scientifico “Da Vinci” - Scuola Media “Torre-De Mattia”), Castel Nuovo Cilento (Ipsoa “A. Keys”) e l’Università degli studi di Salerno. “La chiusura al transito -spiega il presidente della Provincia Franco Alfieri - dallo svincolo di Vallo della Lucania a quello di Massicelle predisposta dall’Anas nei giorni scorsi, ci obbliga a prevedere un piano di trasporti alternativo sul territorio. Ci stiamo muovendo in grande sinergia con Regione Campania, Comuni interessati, Trenitalia, Auolinee Curcio, Infante, Lettieri, Riag e Busitalia con i quali sono stati modificati, in via temporanea per la durata di detta interruzione, percorsi e orari sulle linee di collegamento con Pisciotta-Vallo della Lucania e Palinuro-Centola Vallo della Lucania, in quanto la circolazione sarà deviata sulla Strada Regionale ex SS 18. Un particolare ringraziamento va al Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca e al Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti".

"Ovviamente ci rendiamo contro del disagio cui gli studenti e le famiglie andranno incontro nel prossimo periodo e per quanto di nostra competenza cerchiamo di intervenire a supporto. Nello specifico, tutte le corse del mattino sono anticipate in maniera tale da garantire l’arrivo entro le 8, in tempo utile per l’ingresso degli studenti a scuola. Inoltre sono previsti trasferimenti degli studenti alle stazioni di Centola e Pisciotta dove sarà possibile proseguire in treno", ha concluso.

Info su fsbusitaliacampania.it e contattando i numeri delle aziende di trasporto:

INFANTE 3911387067

RIAG/AGRESTI 3489246675

LETTIERI 3357723873

BUSITALIA 089 9847261

CURCIO 0975 391213