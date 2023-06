Dà in escandescenza e minaccia di farsi del male: tso per una donna

Attimi di paura questa mattina in via Gonzaga a Salerno. Una donna in stato di alterazione ha minacciato azioni autolesionistiche spaventando non poco residenti e passanti.

L'intervento

Sul posto immediato l'arrivo di vigili del fuoco, croce rossa, polizia municipale e servizi sociali comunali, che hanno calmato non senza fatica la donna. Disposto il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) ed il trasferimento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.