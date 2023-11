Dalla Brianza a Montecorvino con una pistola, per far del male alla ex: bloccato dai carabinieri

Era salito al bordo di un treno, da Lissone, in Brianza, per raggiungere Montecorvino Rovella e fare del male alla sua ex e al figlio. La tragedia è stata sventata dai militari che hanno fermato il 28enne (S.A. le iniziali), originario dell'Ucraina. La vittima del presunto agguato, è una battipagliese che anni fa si trasferì nella monzese Seregno. Sarebbero stati l’ex marito e l’ex suocera della donna a lanciare l’allarme, dopo aver ricevuto dal 28enne un messaggio di minaccia nei confronti della donna, accompagnato dalla foto d’una pistola revolver (poi rivelatasi un'arma giocattolo).

Ad intervenire, bloccando l'uomo sul treno, i carabinieri di Battipaglia, come riporta La Città. Accertamenti in corso.