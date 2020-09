Tromba marina devasta Salerno: alberi sradicati e tegole volanti, paura al "Galiziano"

Momenti di panico, questa mattina, a Salerno, per una tromba marina che ha devastato alcuni quartieri della città. Particolarmente colpiti i rioni di Torrione e Torrione Alto dove, intorno alle 8, la furia del vento ha abbattuto decine di alberi situati lungo le strade e anche dentro al famoso Parco del Galiziano. Un tronco è entrato finanche all'interno del bar "Galiziano" provocando danni. Ma, fortunatamente, non risultano feriti.

I danni

Gravi danni si registrano in Piazza Raffaele Petti, sempre a Torrione Alto, dove gli alberi si sono abbattuti sulle automobili parcheggiate nei pressi delle abitazioni. Le raffiche di vento hanno fatto volare anche le tegole dai tetti delle palazzine creando non pochi disagi alla viabilità, in particolare in via Gaetano Quagliariello. Rallentamenti alla circolazione veicolare in via Torrione e via Posidonia. Danni si registrano anche in altri quartieri cittadini.

I soccorsi

Immediato l’intervento da parte di diversi mezzi dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia Municipale, che stanno monitorando il traffico. In azione anche i tecnici dell'ufficio pubblica incolumità del Comune.

Le previsioni

Secondo 3bmeteo il tempo è destinato a peggiorare al Sud, a partire dalla Campania con rovesci e temporali, in estensione serale a Molise, Gargano, alta Calabria e Sicilia tirrenica. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 25 e 29.