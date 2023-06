"Può consegnare i soldi ad un mio collega", tenta la truffa del finto carabiniere: denunciato minorenne ad Amalfi

Tenta di truffare un’anziana ma finisce nei guai. Si tratta di un giovane, minorenne, che – secondo quanto ricostruito – nella giornata di ieri - spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri - avrebbe contattato telefonicamente una donna di Amalfi dicendole di consegnare 6500 euro ad un suo collega che li avrebbe portati, successivamente, all’ufficio postale per risolvere un problema.

L'arrivo dei militari

La donna, però, non è cascata nel tranello ed ha allertato subito i carabinieri che, in poco tempo, sono giunti in borghese sul posto per cercare di fermare il ragazzo. Poco dopo, infatti, il giovanissimo truffatore, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.