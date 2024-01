Avrebbe finto di essere investito per farsi risarcire: indagini in corso, intanto scatta l'espulsione dall'Italia

In azione, gli agenti del Reparto Volanti della Questura che sono intervenuti per la segnalazione di un cittadino marocchino coinvolto in un incidente stradale e poi trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte, lo straniero che era in compagnia di un altro suo connazionale, pare avesse inscenato il sinistro urtando volontariamente un’auto in transito, per attuare una truffa e ottenere il risarcimento.

L'espulsione

In merito, sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire con certezza la dinamica del fatto. Intanto, il cittadino marocchino, pregiudicato per reati contro il patrimonio è stato subito dimesso dall’ospedale ed è stato denunciato, poiché irregolare. Per lui è scattata l'espulsione dal territorio italiano.