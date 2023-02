Agropoli: vagava in stato confusionale con un bastone, fermato e disarmato

Vagava con un bastone, lungo via Torretta, in località Moio di Agropoli, un uomo che è stato fermato e disarmato dai carabinieri. Pare fosse in stato confusionale: a notarlo e ad allertare i soccorsi, dei residenti, secondo i quali lo straniero infastidiva le auto di passaggio, come riporta Infocilento.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e il 118 che hanno bloccato l'uomo e avviato gli accertamenti del caso.