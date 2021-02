"E' davvero cieco": uomo di Nocera assolto in appello dall'accusa di truffa aggravata

Non era cieco parziale ma "totale" l'uomo di 55 anni che, a Nocera Inferiore, era stato accusato di aver falsamente dichiarato la propria disabilità.

I dettagli



L'indagine era scattata nel 2016: era stato fotografato mentre si recava presso una ricevitoria del Lotto e mentre consultava documenti. Dopo controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, gli erano stati confiscati soldi. L'accusa era di truffa aggravata ai danni dello Stato. Una perizia chiesta, però, dai giudici d'Appello è servita a far luce su quanto accaduto: il 55enne è cieco in forma assoluta, non ha mentito e dunque è stato assolto.