Incidente alla stazione di Montecorvino-Bellizzi: morto un uomo

Tragedia, questa sera, intorno alle 21, alla stazione ferroviaria di Montecorvino-Bellizzi, dove si è verificato un incidente sui binari in cui ha perso la vita un uomo non ancora identificato.

Le indagini

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno per recuperare la salma. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento la tratta è stata interrotta.