Urge sangue per una giovane di Sassano, tra i feriti dell'incidente stradale che si è verificato domenica, ad Atena Lucana. La malcapitata che non risulta in pericolo di vita, ha bisogno di sangue 0 RH negativo. Sarà sottoposta ad un intervento chirurgico presso l’ospedale di Eboli.

L'appello

E' possibile donare presso l’ospedale di Eboli, mercoledì, dalle 8 alle 10.