Calcio violento, la U.S. Agropoli 1921 denuncia un'intimidazione all’inizio della gara con la Virtus Avellino

Ha denunciato gravi episodi di violenza all’inizio della gara con la Virtus Avellino, la Società dell’Us Agropoli che condanna in maniera netta il comportamento di uno “Steward” (delegato alla sicurezza da parte della squadra ospitante) che "ha volontariamente intimidito e spostato fisicamente il nostro allenatore Salvatore Ambrosino, fino a gettarlo nella rete a pochi metri di distanza", si legge nella nota stampa.

L'appello

Il mister ha allertato le forze dell’ordine preposte a garantire la tutela e la sicurezza dello staff e dei giocatori ospitati: "Oggi si sono persi i valori sani dello sport, in tanti anni di carriera non mi era mai capitato di subire una simile azione di intimidazione, spero che vengano presi provvedimenti in maniera netta”, ha detto l'allenatore. La società dell’Us Agropoli si unisce, dunque, all’appello del Mister con la speranza che questi fatti non restino impuniti.