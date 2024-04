Vandali in azione presso la chiesa di Ogliara, il parroco: "Sono rammaricato"

Atto vandalico presso la Parrocchia S. Maria e S. Nicola di Ogliara di Salerno, qualche giorno fa. A renderlo noto, attraverso i social, il parroco Don Antonio Zolferino: "Un altro episodio increscioso è successo nella nostra comunità parrocchiale, un altro atto vandalico ha interessato i nuovi banchi della chiesa, che, con tanto sacrificio, hanno donato i fedeli. Sono molto rammaricato dell'accaduto". Sette i banchi danneggiati.

I "precedenti"

Già da fine febbraio, il clima parrocchiale era stato caratterizzato da attriti e confronti accesi con un gruppo di fedeli, culminati con alcune disposizioni rese note dal parroco, evidentemente non gradite a qualche componente della comunità. In particolare, Don Antonio aveva precisato che ogni richiesta riguardante parrocchia o spazi parrocchiali dovesse essere rivolta esclusivamente, in forma scritta, al parroco stesso. Parroco che, intanto, aveva annunciato anche il censimento di tutti coloro che risultavano in possesso delle chiavi di chiesa, canonica ed altri spazi attigui, in attesa di cambiare le serrature. Infine, Don Antonio, per volere della Curia, aveva richiesto la restituzione dell'oro della Parrocchia e del Santuario a chi ne era in possesso, per poi consegnarlo alla sede Arcivescovile.