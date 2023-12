Vento e danni: il presepe del Ciliegio resta chiuso, eventi rinviati a Baronissi

A causa del forte vento, il Presepe del Ciliegio di Baronissi nella giornata di oggi resta chiuso. "Purtroppo risultano danneggiate alcune scene; divelti pastori e manufatti, spazzati via dalle forti raffiche di vento. - spiegano dal Comune - Tutti gli eventi (spettacoli, degustazioni, laboratori e brindisi nei Casali) previsti per oggi sono rinviati. Il Presepe riaprirà non appena saranno completati i lavori di ripristino".