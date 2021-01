Verde pubblico: Salerno di Tutti chiede interventi urgenti

Richiesta interventi urgenti per il verde pubblico a Salerno, da parte del consigliere comunale di Salerno di Tutti, Gianpaolo Lambiase, che ha esposto nel corso della riunione della Commissione Ambiente del Comune di Salerno del 20 gennaio, alcune situazioni problematiche in seguito a segnalazioni provenienti da più parti e da diversi cittadini di Torrione. In particolare, sono stati segnalate le seguenti situazioni problematiche:

-La presenza di alcune alberature in via Posidonia la cui sede risulta ormai da diversi mesi ‘cementata’ in modo da impedirne traspirazione e penetrazione idrica del suolo e per i quali si è richiesto intervento urgente di manutenzione ordinaria;

-La situazione dei giardinetti di Piazzale O. Serino, dinanzi alla scuola elementare Carlo Alberto Alemagna, che ha visto il crollo delle alberature nel corso dei recenti eventi atmosferici avversi e per i quali si chiede il ripristino del verde, con interventi di de pavimentazione che consentano il maggiore spazio possibile alle aiuole a verde e la riduzione al minimo degli interventi impermeabilizzanti del suolo;

-La situazione dei giardinetti di via XX settembre, di fronte alla scuola media Posidonia, che appaiono completamente coperti da un manto di asfalto con gli spazi vitali delle alberature ridotti al minimo e per i quali si richiede di voler provvedere con un intervento urgente di de impermeabilizzazione.