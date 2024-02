Troppi incidenti in via Achille Napoli, Di Popolo (Psi): "Va chiusa al traffico"

E’ allarme sicurezza in via Achille Napoli, a Salerno, dove pochi giorni fa si è verificato un ennesimo incidente stradale: un’auto ha divelto tre dissuasori posti a protezione della corsia carrabile.

La richiesta

Su quanto accaduto interviene il capogruppo del Psi al Comune di Salerno Filippo Di Popolo: “Da tempo ho richiesto la chiusura al traffico veicolare della suddetta strada, richiesta peraltro suffragata da molte firme di residenti. Nel tempo, quasi tutti i dissuasori sono stati rimossi dalle auto che sfrecciano ad alta velocità. Cosa si attende? L'irreparabile, visto che ai lati della corsia, un tempo riservata al transito dei mezzi di soccorso, insiste un'area pedonale e dall’altro lato una pista ciclabile?Ecco perché la strada, così come richiesto da tanti residenti, deve essere chiusa al traffico veicolare da via A. Viviani a via G. Vestuti.In tal modo non si arrecano disagi ai residenti che possono tranquillamente accedere alle proprie aree di parcheggio o a coloro che si dirigono al vicino supermercato, ma si tutela la sicurezza dei ciclisti e di adulti e bambini ai quali viene restituita l'area pedonale. Auspico inoltre la rimozione dei resti del vecchio dissuasore rotto in più punti e pertanto pericolosi per i ciclomotoristi e motociclisti lungo la strada che costeggia il mercato della zona”.