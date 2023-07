Dramma in via Caterina: 80enne precipita dal 6° piano e muore, nel giorno del compleanno del figlio

Tragedia in via Eugenio Caterina a Salerno. Una 80enne è precipitata dal sesto piano mentre era intenta a pulire le zanzariere di casa: è morta.

I soccorsi

Immediato l'arrivo degli operatori del soccorso della Croce Rossa. Ad intervenire anche carabinieri, polizia e vigili del fuoco, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso.

Il dolore del figlio

Vittima del dramma, la madre dell'imprenditore della movida salernitana, Maurizio Maffei, di cui oggi ricorre il compleanno. "Oggi mia mamma è andata via per sempre. - scrive su di uno struggente post su facebook Maffei - Facendo i suoi doveri che aveva come una fissazione: l'ordine in casa. Ha lottato per un tumore, ha amato la vita ed è caduta aggrappandosi alla zanzariera perché io avevo la fissa delle blatte. Ha tentato fino all'ultimo di salvarsi. Le sue ultime parole auguri Maurizio facciamo una bella festa. Sono distrutto".

I funerali dell'anziana si terranno domani, 4 luglio, presso la parrocchia dei Salesiani. "Ho sempre festeggiato per tutti nella mia vita, ma non lo farò mai più per me perché è andata via nel giorno del mio compleanno ed io non ho potuto salvarla", ha concluso Maffei. Dolore.