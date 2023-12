Appartamento a fuoco, fiamme generate da una stufa: salva una coppia

Incendio in una casa a Vibonati, salvata coppia di stranieri. A generare il fuoco - secondo quanto raccontato da Infocilento - potrebbe essere stata una stufa che si trovava al piano superiore dell'appartamento. All'interno c'era una coppia di canadesi, uscita illesa. Si trovavano al piano terra

L'intervento

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco. E' stato evitato il peggio. Con le forze dell'ordine è arrivata anche un'ambulanza del 118 per verificare le condizioni della coppia. Per loro nessuna ferita grave ma tanta paura. Si attende, ora, la relazione dei caschi rossi per verificare come sia potuto scoppiare l'incendio all'interno della casa.