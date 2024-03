“9 minuti con l’Arcivescovo”: la nuova video-intervista, Bellandi si è espresso anche sulla Fos di Battipaglia

Ritorna puntuale, oggi, a29 marzo 2024, l'appuntamento con "9 minuti con l'Arcivescovo", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L'Arcivescovo, in particolare, si è espresso in merito alla vicenda relativa all’azienda Fos di Battipaglia, nonché sulla partecipazione all’Iftar a Bellizzi con i fratelli musulmani e sulla visita in Vaticano della Conferenza Episcopale Campana prevista ad aprile, durante la quale è in programma l’incontro tra i Vescovi e il Santo Padre. Inoltre, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi si è soffermato sul terrorismo e sulle guerre dilaganti, sottolineando la necessità di pregare e costruire la Pace. Infine, l’Arcivescovo ha rivolto il suo augurio ai salernitani in occasione della Santa Pasqua ormai alle porte.

Di seguito: la video intervista: