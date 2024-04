Attentato a Mosca: intensificato il servizio dei Vigili del Fuoco di Salerno a Pasqua

E' stato intensificato il servizio da parte dei Vigili del Fuoco di Salerno nelle festività pasquali, così come disposto dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dopo la riunione del 27 marzo presso il Palazzo del Governo. In quella data si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato anche a seguito delle direttive diramate dal Ministero dell'Interno dopo l'attentato terroristico dei giorni scorsi nella città di Mosca.

I Caschi Rossi per le festività, oltre ad assicurare il soccorso tecnico urgente, hanno predisposto squadre dedicate in assetto N.B.C.R. (Nucleo Batteriologico, Chimico e Radiologico) per contrastare ogni scenario prospettato. I dispositivi di intensificazione e sensibilizzazione delle attività di vigilanza e controllo sono stati attivati a scopo precauzionale, sono volti a rinforzare i presidi di sicurezza a beneficio delle comunità residenti e dei tanti turistine visitatori che giungeranno sul territorio durante le festività pasquali.