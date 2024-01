Violentò una ragazza durante lo stage: arrestato imprenditore alberghiero

E’ accusato di violenza sessuale ai danni di una donna. Per questo, un imprenditore alberghiero di Capaccio Paestum è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri, a seguito di un’apposita ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.

La storia

Il 57enne, lo scorso anno, avrebbe violentato, in un appartamento, una 34enne di Ogliastro Cilento, che in quel periodo svolgeva uno stage lavorativo presso una struttura ricettiva di sua proprietà. La vittima, nonostante le minacce che avrebbe subito dall’uomo per indurla al silenzio, ha raccontato tutto ai carabinieri che hanno subito le indagini su quanto accaduto. La 34enne si è inoltre sottoposta ad un percorso psicologico a causa del trauma subìto. Il provvedimento eseguito dai militari dell’Arma è una misura cautelare suscettibile d’impugnazione: per l’indagato vige, dunque, la presunzione d’innocenza fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva ed irrevocabile.