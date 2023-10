Visite gratuite per patologie gastro-bilio-pancreatiche, boom di prenotazioni: il chiarimento del Ruggi

Boom di prenotazioni all'ospedale Ruggi per le due giornate di visite gratuite per le patologie gastro bilio-pancreatiche previste per oggi e per il 7 novembre. L'esaurimento dei posti disponibili per le visite ha creato malcontento fra gli utenti. Di qui il chiarimento dell'Azienda Ospedaliera: "Le prenotazioni si sono esaurite per via della grande affluenza registrata, alla luce della quale c'è l'intenzione di ripetere tali screening gratuiti in altre date che verranno comunicate prossimamente".