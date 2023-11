Bellizzi, torrente "Vota ladri" in condizioni di degrado: la denuncia di Maddalo

Polemiche a Bivio Pratole per la condizione in cui versa il fiume "Vota ladri". "Trasporta fango, ratti, immondizia e porta un'infinità di cattivi odori" dice il consigliere di minoranza Angelo Maddalo, che si fa portavoce delle istanze dei residenti.

La nota

"I residenti del quartiere che detengono le abitazioni in prossimità del fiume - spiega Maddalo - lamentano la problematica e prontamente il consigliere di minoranza Angelo Maddalo scende a fianco dei residenti del suo storico quartiere. Viste le vicende spiacevoli che ci circondano, dovute ai temporali, credo che vada seriamente presa in considerazione la questione pulizia dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda il torrente votaladri, ormai è ricoperto di vegetazione alta e rigogliosa. Una condizione che ha messo in agitazione gli abitanti e spinto Maddalo a presentare una interrogazione. Insieme ai consiglieri di minoranza, chiede di sapere prontamente quali siano le azioni che l’amministrazione intende mettere in atto per la sicurezza degli abitanti. È abbastanza difficile credere che sotto quella muraglia di canne e piante scorra un fiume. La presenza della vegetazione potenzialmente potrebbe compromettere il regolare deflusso a valle delle acque. È importante garantire la funzionalità idraulica del fiume sulla base del controllo della vegetazione infatti l’afflusso delle maggiori portate annuali principalmente durante la stagione invernale, potrebbe davvero creare danni".