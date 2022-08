Imprese femminili e giovanili: la Camera di Commercio eroga contributi per la trasformazione digitale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 2 settembre 2022, alle ore 10.30, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno – via Generale Clark 19, si terrà una conferenza stampa per presentare il “Bando PID voucher digitali I4.0 - Anno 2022” con cui l’Ente camerale eroga contributi per la trasformazione digitale delle imprese salernitane, con particolare riguardo a quelle femminili e giovanili.

Illustreranno il bando le componenti della Giunta camerale Annarita Colasante e Susy Gambardella.