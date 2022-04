Domenico De Rosa entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo comitato tecnico scientifico, con la prestigiosa partecipazione del dott. Domenico De Rosa, Presidente della Smet Spa, azienda leader nel traposto e logistica multicanale. Il nuovo ingresso apporterà ulteriori competenze al comitato tecnico scientifico e all’intera associazione, andando ad impreziosire la comunità di innovatori presenti, sempre in prima linea per il mondo innovazione e, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale.

Domenico De Rosa ha commentato così il suo ingresso: “Sono davvero orgoglioso ed entusiasta di partecipare al Comitato Scientifico di ANGI, prendendo così parte ad un gruppo di lavoro di grande levatura, composto da innovatori e visionari, intesi nell’accezione migliore del termine. Credo fermamente nell’innovazione, che è la vera anima del progresso“.Il Presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri ha aggiunto: ”ANGI può vantare un’importantissima rete di sostenitori istituzionali e un prestigioso entourage di membri della classe dirigente e della società civile italiana ed internazionale che ogni giorno ci accompagna e ci supporta nella nostra mission al fine di proporci in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni. L’ingresso di una figura come il Presidente Domenico De Rosa darà un importantissimo valore aggiunto al nostro percorso di crescita e sviluppo”.

L’Associazione, già attiva con numerose manifestazioni, tra cui a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano agli Uffici del Parlamento Europeo, nella missione internazionale direttamente all’europarlamento di Strasburgo, nei territori in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, fino al Premio Nazionale ANGI, sarà impegnata in nuove numerose attività, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per le imprese e il mondo innovazione.