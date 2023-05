Quadri Generali del Turismo Sostenibile: il convegno presso la Camera di Commercio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Questa mattina presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in Via Roma si è tenuta la prima sessione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno trasmessa in diretta via Fb .

Marco Sansiviero, Presidente della Fenailp Turismo ha aperto i lavori della tre giorni dedicata al Turismo. Con il suo intervento ha puntato l’attenzione su una strategia più complessa basata sull’andamento statistico delle presenze turistiche e un disegno sinergico con tutte le componenti che partecipano al grande progetto legato all’ospitalità. Per le Istituzioni hanno partecipato Alessandro Ferrara , Assessore al Commercio del Comune di Salerno e Pasquale Sorrentino Consigliere Provinciale con Delega al Turismo che hanno condiviso l’iniziativa della Fenailp ritenendo il Turismo un tassello fondamentale per l’economia del territorio . Per un rilancio definitivo di una terra così ricca di bellezze e di eccellenze è fondamentale l’aiuto ed il supporto di tutti , che le amministrazioni locali devono sostenere con una adeguata progettualità.

Il programma redatto, grazie all’apporto del Prof. Felice Vertullo, già docente di Marketing del Turismo dell’Università di Perugia, si è aperto con il Turismo Sportivo , il turismo motivato dalle discipline sportive. Hanno partecipato al dibattito: Paola Berardino , Delegato Provinciale Coni Salerno, Lugi Sirica , Presidente Comitato Provinciale FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e Domenico Napoli Slo U.S. Salernitana 1919. Dagli interventi è emersa l’importanza delle discipline sportive sulle presenze turistiche e la prova più immediata e la tappa del Giro d’Italia nella città di Salerno che ha portato una presenza straordinaria di amatori di questa disciplina che in questi giorni hanno affollato le strade cittadine con un beneficio di tutto l‘indotto. Anche la presenza della Salernitana in serie A ha portato una mobilità turistica importante come i campionati di vela, le Universiadi , il basket, la pallanuoto e tutte le competizioni che comportano il coinvolgimento di interi nuclei familiari.

Durante gli interventi il moderatore giornalista, Luca Iovine ha proposto con l’aiuto degli ospiti, l’esperienza di Metaverso.

Il programma dell'11 maggio

Il programma di Giovedì 11 maggio , sempre presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio in Via Roma, avrà inizio alle ore 10,00 con le sessioni

NATURA E BENESSERE: turismo Lento e i suoi benefici per le Comunità Locali e

CINETURISMO: Location Fiction: Nuove mete turistiche

Per il Turismo Lento interverrà il Dott. Luca Bruschi , Direttore Associazione Europea Vie Francigene .

Luca Bruschi lavora dal 2004 per la Via Francigena. È giornalista pubblicista, appassionato di outdoor, sport e arte. Il Forrest Gump sulla Via Francigena che dapprima ha percorso e che poi lo ha portato a scoprire anche altri itinerari culturali in Europa, sempre in modalità "lenta", fra i quali il cammino spagnolo e portoghese di Santiago de Compostela, la via Tolosana, la via Podense, il cammino di Stevenson e il Menalon Trail.

Per il Cineturismo: Location fiction le nuove mete turistiche, interverranno il Sindaco di Salerno , Arch. Vincenzo Napoli, il Prof. Virgilio D’Antonio, Direttore Dipartimento Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, l’Antropologo Paolo Apolito e Angela Ciaburri salernitana e attrice nel Cast di Gomorra e Resta con me.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 16 con le seguenti sessioni:

ORGANISMI TURISTICI INTERMEDI: Ruolo e funzioni per l’offerta turistica verso standard di qualità lungo tutta la filiera. Servizi al Turismo e modelli di cooperazione intersettoriali per una innovativa organizzazione sub regionale (OTI) , relatore il Prof. Felice Vertullo , Professore di Marketing del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia,

PIANO TURISTICO COMUNALE: Sviluppo del prodotto turistico locale secondo regole e principi del turismo internazionale. Strutture e infrastrutture necessarie al decollo turistico traguardo 2030. Relatore il Dott. Francesco Morra, Componente Consiglio Nazionale ANCI.

TRANSIZIONE ECOLOGICA E RICETTIVITA’ PER UN TURISMO SOSTENIBILE: Ruolo e funzione delle imprese per la gestione ambientale del turismo alberghiero, extralberghiero. Sviluppo delle energie rinnovabili. Interventi della Prof. Emma Buondonno dell’Università degli Studi di Napoli, Sandro Legato, Presidente del Consorzio “Cilento di Qualità”, Giuseppe Gagliano Albergatore di Praiano del Grand Hotel Tritone, Agostino Ingenito, Presidente Nazionale ABBAC – Fenailp e Angelo Coda, Presidente Cilentoturismo.it.

ACCESSIBILITA’ ED INTERMODALITA’ NELLE DESTINAZIONI: Analisi delle disfunzioni di connessione Via Aerea, Via Mare e Via Terra con pianificazione del modello per collegare la costa con le aree interne e la struttura aereoportuale con le destinazioni turistiche. Interventi del Presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone, il Presidente dell’Autorità Portuale Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, la Pubblic Relation & Marketing, Manager Salerno Cruises srl e il Presidente Nazionale Fenailp Turismo e albergatore di Palinuro, Hotel La Conchiglia, Marco Sansiviero.

AGRICOLTURA PER IL TURISMO SOSTENIBILE: Filiera di qualità, adozione dei prodotti del territorio nelle strutture ricettive. Le prospettive del Metaverso. Interventi di Rosario Rago, Componente della Giunta Nazionale di Confagricoltura e Presidente Organizzazione Produttori Agricoli Rago, del Dott. Daniele Masi dell’Università degli studi di Napoli e la Dott.ssa Maria Manuela Russo, Vice Presidente dei Tecnologi Alimentari Campania - Lazio

TUTELA E FRUIZIONE ORDINATA DEI BENI CULTURALI: Sistemi di protezione e salvaguardia dei beni culturali del turismo di massa e nuove tecnologie per l’ordinata fruibilità e conoscenza. Interventi della Dott.ssa Tiziana D’Angelo, Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Dott. Pantaleo Annunziata, Presidente Scabece dell’Assessore al Turismo Regione Campania Felice Casucci.

I lavori saranno moderati dalla Giornalista Concita De Luca.