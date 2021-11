“I love dance ..la danza è in scena!”: finalmente la 9ª edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo due anni di grande attesa, l’evento si presenta alla nona edizione con una nuova idea: offrire un palcoscenico come contenitore dove per gli allievi sarà possibile danzare, divertirsi e confrontarsi; per gli insegnanti delle scuole di danza, acquisire uno stimolo per motivarli ad uno studio appassionato, focalizzato su un comune obiettivo per contribuire fattivamente alla rinascita in questo particolare momento storico. Il Concorso ideato e diretto da Carmine Landi è fra i più prestigiosi in Italia, negli anni ha infatti raccolto consensi di stima e grande partecipazione di giovani e giovanissimi, che oltre alla passione per la danza, hanno talento da mostrare. L’evento che quest’anno sarà a numero chiuso, si terrà DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 presso l’AUDITORIUM del CENTRO SOCIALE di SALERNO. La mission è da sempre quella di far incontrare e confrontare giovani danzatori che avranno la possibilità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama televisiva e teatrale, quali: LUCIANA SAVIGNANO, ANDRE' DE LA ROCHE e FABIO MAZZEO Il Concorso è suddiviso nelle sezioni di danza CLASSICA e NEOCLASSICA, MODERNA, CONTEMPORANEA, COMPOSIZIONE COREOGRAFICA in tre categorie: BABY (fino a 9 anni compiuti), JUNIOR (da 10 a 14 anni compiuti), SENIOR (dai 15 anni compiuti in su) e nelle SEZIONI di danza HIP-HOP, SPECIAL SHOW in due categorie: UNDER 14 e OVER 14. I danzatori sono suddivisi nelle Sezioni: SOLISTI – PASSO A DUE/TRIO – GRUPPI In palio premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio, dal quarto posto saranno premiati con borsa di studio per eventi nazionali ed internazionali. Il Trofeo “I LOVE DANCE” sarà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale più alto dei voti in assoluto. Nelle diverse sezioni e categorie sarà assegnato alle scuole il premio “inPALCOSCENICO”, agli allievi la medaglia “TALENTO” e i premi speciali “MUSICALITÀ”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “INTERPRETAZIONE”, “PRESENZA SCENICA”, al coreografo il premio“TOP CHOREOGRAPHER”.Tutti gli iscritti alla categoria BABY, saranno premiati con medaglia “GIOVANE PROMESSA”. Infine, sarà rilasciato l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE autografato dai maestri in giuria, valido come credito formativo. Partners dell’evento: Micro & Mega fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno; Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia