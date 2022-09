Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 9 all'11 settembre

Tanti gli eventi in programma per il secondo weekend di settembre in provincia di Salerno. L'estate sta terminando, ma non gli appuntamenti con la cultura, la gastronomia e la musica. Insomma, ce n'è per tutti i gusti per passare un bel fine settimana.

Cosa fare nel fine settimana a Salerno e provincia

Dalla festa dedicata alle pietanze tedesche a Castelnuovo Cilento al FantaExpo, giunto alla sua decima edizione. Spazio anche al cinema con il doppio appuntamento con Visionnaire22 ed il Mediterraneo Video Festival. A Salerno, invece, rievocazione dello sbarco alleato in largo Barbuti. A Vietri sul Mare musica classica protagonista con "Fiati in Concerto".

U biri po'

Castelnuovo Cilento torna "U' Biri Pò". Appuntamento venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022. Sarà possibile degustare i tipici prodotti tedeschi, come Stinchi, Wurstel, Crauti, Bretzel, Salsicce, Patatine e dolci. Il tutto accompagnato da tanta birra tedesca. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

FantaExpo

Al via giovedì 8 settembre la decima edizione di FantaExpo, il festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino all’11 settembre al Parco dell’Irno.[TUTTE LE INFORMAZIONI]

Botteghe d'autore

Sedicesima edizione per “Botteghe d’Autore”, evento che si tiene ad Albanella e che si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere la canzone d’autore in ogni sua declinazione dando spazio ad artisti emergenti o poco noti al grande pubblico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mediterraneo Video Festival

Comincerà il 7 settembre il Mediterraneo Video Festival. Il tema della 25esima edizione del festival, che si terrà a Stella Cilento, Mandia, Terradura e Ascea Capoluogo, è “Comunità Green”. Tredici i film in gara, fra lungometraggi e cortometraggi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visionnaire22

Proseguono le proiezioni e gli incontri della seconda edizione di Visionnaire22, cominciata il 25 agosto (conclusione il 18 settembre) nel Museo Frac di Baronissi. Nel fine settimana doppio appuntamento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Salerno Day

In Largo Santa Maria dei Barbuti torna il “Salerno Day”. Quella di quest'anno è l'undicesima edizione della manifestazione ideata nel 2012 da Peppe Natella ed Eduardo Scotti per rievocare i fatti storici dello sbarco degli Alleati del 9 settembre 1943. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le passeggiate fotografiche

Dodici Comuni del Parco Nazionale del Cilento diventano protagonisti dell'evento "Passeggiate fotografiche nei borghi", iniziativa a carattere turistico-culturale dedicata ai piccoli Comuni italiani che aprono le porte ai visitatori appassionati di borghi e di Fotografia amatoriale, interpreti del territorio attraverso la loro arte e sensibilità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiati in Concerto

AVietri sul Mare il festival "Fiati in concerto". Appuntamento venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre in piazza Attilio della Porta a Marina di Vietri con tre orchestre formate da giovani musicisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Segni Distintivi in concerto

Musica protagonista all'Arena Arbostella con i Segni Distintivi, duo formato da Angelo Forni duo formato da Angelo Forni e Fabio Sgrò. I due musicisti suoneranno i pezzi del loro repertorio più l'ultimo singolo, "Il sorriso di Willy", uscito su tutte le piattaforme il 6 settembre.