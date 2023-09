Agrocriminalità e agroterrorismo: nel salernitano il convegno internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dal 2 al 5 Ottobre si terrà ad Agropoli (SA) presso la Sala dei Francesi del Castello Angioino il Corso Internazionale "Contrasto dell'Agrocriminalità, dell'agroterrorismo e delle minacce emergenti alle filiere alimentari". Organizzato dal CEMEC (Centro Europeo Medicina delle Catastrofi) di San Marino, supportato dal Cervene (Centro della regione Campania per la prevenzione e gestione delle emergenze ) e accreditato dall'Asl Salerno, il corso si propone di far luce sulle complesse questioni dell'agrocriminalità, dell'agroterrorismo, e delle minacce biologiche, con particolare attenzione al loro impatto sulla filiera alimentare. Durante le attività, che hanno l'obiettivo di esaminare e affrontare le sfide che le minacce emergenti pongono alla sicurezza della filiera alimentare, verranno esplorati i concetti di agrocrimine, agroterrorismo e le loro implicazioni per il settore agroalimentare, con una particolare attenzione alla salute pubblica, al benessere degli animali e alla sicurezza alimentare. Verranno anche analizzate le vulnerabilità della filiera ed esaminate le strategie per la sua protezione da potenziali eventi critici. Inoltre, verranno fornite competenze nel campo della risposta agli incidenti e gestione delle emergenze per affrontare efficacemente tali particolari scenari.

Le lezioni si terranno dal 2 al 5 Ottobre 2023 e dal 6 al 7 Dicembre 2023 per un totale di 6 giorni di formazione teorica. Il corpo docenti sarà composto da esperti di alto livello nel settore.

Tanti gli interventi previsti nei quattro giorni a partire dal 2 Ottobre con l'Ambasciatore Sergio Piazzi, Secretary General, Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Napoli, di Romano Marabelli, Advisor del Direttore Generale, World Organization for Animal Health – WOAH di Parigi, di Ugo Della Marta, Direttore Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, di Antonio Limone, Direttore Generale, IZSM Portici. I saluti delle Autorità sono stati affidati a Roberto Mutalipassi, Sindaco Comune di Agropoli, Francesco Alfieri Presidente Provincia di Salerno, Gennaro Sosto Direttore Generale dell'ASL Salerno, Roberto Mugavero Presidente del CEMEC, Raffaele Bove direttore del Cervene. Il corso vede la collaborazione dell'Università di Stato della Repubblica di San Marino - Centro Universitario per gli Studi sulla Sicurezza, l'Università di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Ingegneria Elettronica, l'Osservatorio sulla Sicurezza e la Difesa CBRNe.