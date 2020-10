Fondazione Saccone antenna campana del DIGITALmeet 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Fondazione Saccone per il secondo anno consecutivo è antenna campana del DIGITALmeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova, in programma fino al 24 ottobre 2020.

Nell'ambito dell'iniziativa, Fondazione Saccone organizza 4 tappe sul territorio campano. Gli eventi, organizzati in partnership con diverse realtà ed esperti del territorio regionale e nazionale, sono dedicati al tema dell’innovazione e della digitalizzazione. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria gli appuntamenti si terranno in diretta live sui canali social della Fondazione Saccone e dei partner coinvolti

Il primo evento, "Personal branding – strumenti digitali" organizzato in collaborazione con il Comitato Plurale Femminile di Confindustria Salerno si terrà oggi martedì 20 ottobre. Il workshop, tenuto dagli esperti di Gruppo Stratego, affronterà il tema del personal branding e del corretto utilizzo dei moderni strumenti digitali. Il secondo appuntamento, in programma domani mercoledì 21 ottobre dal titolo "Smartworking, Southworking, Southliving" affronterà le tematiche legate all’innovazione e alle nuove geografie del lavoro. Giovedì 22 ottobre la terza tappa con il webinar "Il digitale per la sostenibilità: gli innovatori dell’Innovation Village Award 2020" organizzato in collaborazione Knowledge for Business, che approfondirà i temi del digitale e dell'innovazione con un focus sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’Agenda Globale delle Nazioni Unite, anche attraverso le testimonianze di 5 aziende e startup finaliste dell'Innovation Village. Quarta e ultima tappa, venerdì 23 ottobre, organizzata in collaborazione con 012Factory - Innovation Hub e incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’evento "Digital Needs for Dummies: Un metodo per analizzare criticamente se, quale e quanta digitalizzazione occorre ad una PMI" affronterà il tema della digitalizzazione con un focus sull'approccio metodologico sviluppato da 012Factory.