Civica Mente, la richiesta al Comune: "Purificatori in tutte le scuole"

Civica Mente, attraverso una mozione che verrà presentata nel prossimo consiglio comunale, ha proposto all'amministrazione di adottare dei purificatori di aria nelle scuole, per contrastare la diffusione del virus Covid-19

"In questo periodo difficile, in cui tutti i genitori hanno timore per la salute dei propri figli, anche noi, che pur siamo madri e padri, cerchiamo di contribuire alla tranquillità delle famiglie, senza essere costretti a rinunciare alla indispensabile formazione dei bambini" - afferma Nello Matino, attivista e componente del dipartimento Politiche Scolastiche del movimento - "Per questo, abbiamo elaborato una proposta che consentirebbe di tutelare due diritti fondamentali: quello alla salute e quello allo studio. I purificatori di aria, basati sulla tecnologia della radiazione ultravioletta o dei filtri HEPA, consentono un abbattimento di virus, batteri e funghi che supera il 99%. Ciò sarebbe particolarmente utile non solo nelle aule, ma anche nei locali destinati alla refezione scolastica, dove si è costretti a togliersi le mascherine. Si pensi, inoltre, ai bambini delle scuole per l'infanzia che pure non indossano le mascherine. E l'utilizzo non sarebbe limitato alla sola esigenza Covid-19, ma anche a ridurre, in futuro, l'insorgenza delle periodiche influenze stagionali. Attualmente, l'unico modo di ridurre la concentrazione di patogeni nell'aria è costituito dall'apertura delle finestre, particolarmente difficoltoso nei periodi invernali. Quindi, l'adozione di purificatori d'aria fornirebbe, a costi tutto sommato contenuti, un modo per contenere la diffusione di agenti patogeni anche in questi particolari periodi".