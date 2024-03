La Sicurezza viaggia con la prevenzione: CPT Salerno tra i banchi dell'IIS Galilei-Di Palo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La finalità della giornata è quella di favorire momenti di riflessione per promuovere la cultura della prevenzione dei rischi fin dall’età scolare sul tema della Salute e della Sicurezza negli ambienti di vita e sul lavoro. La scuola rappresenta infatti, il punto di forza e di svolta da cui partire, in quanto luogo privilegiato per qualsiasi attività educativa e formativa, anche in materia di salute e sicurezza. Una mattinata ricca di spunti che inizierà con la visita degli studenti al camper INAIL attrezzato ad aula formativa itinerante, nel piazzale della scuola, per diffondere agli alunni la cultura della salute e sicurezza e le buone prassi da adottare sui luoghi di lavoro nel settore dell’edilizia.

Al confronto parteciperanno: Emiliano Barbuto Dirigente IIS “Galilei-Di Palo” Salerno, Franco Alfieri Presidente della Provincia di Salerno, Martino D’Onofrio Delegato edilizia scolastica, Angelo Michele Lizio Settore edilizia scolastica e patrimonio, Grazia Memmolo Direttore INAIL Salerno, Antonio Avallone Presidente CPT Salerno, Luca Daniele Vice Presidente CPT Salerno, Maria Rosaria Agosto CPT Salerno, Sonia Grande Tecnico CPT Salerno, Sergio Sinopoli CTSS INAIL Regionale e concluderà i lavori Vito Troisi Direttore CPT Salerno.