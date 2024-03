Galleria fra Maiori e Minori, Bilotti (M5S): "Fondamentale interrogarsi sugli impatti dell'opera"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti torna ad esprimere preoccupazione riguardo al progetto di variante alla Ss 163 Amalfitana che prevede un tunnel fra gli abitati di Minori e Maiori. Questa iniziativa, sebbene presentata come soluzione alle problematiche di traffico sulla Costiera Amalfitana, solleva questioni significative circa il suo impatto sul delicato equilibrio paesaggistico e sulla conservazione del sito, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La procedura è in una fase avanzata e culminerà, entro il 30 marzo, con la consegna del progetto definitivo da parte del Rup alla stazione appaltante. Dopo la consegna si aprirà la conferenza dei servizi.

La nota

“È fondamentale – spiega la senatrice - che in questo momento ci si interroghi sull'impatto a lungo termine di tali interventi infrastrutturali, che rischiano di alterare irrimediabilmente l'essenza di uno dei paesaggi più iconici e preziosi del nostro paese. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di preservare la bellezza naturale e storica della Costiera Amalfitana, garantendo al contempo una mobilità efficiente e rispettosa dell'ambiente per residenti e visitatori. La nostra responsabilità nei confronti di questo straordinario patrimonio mondiale ci impone di ricercare soluzioni che ne garantiscano la salvaguardia, non soltanto per il nostro tempo ma per le generazioni future”.