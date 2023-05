Auditorium di Salerno mai inaugurato: la denuncia di Celano e Costabile

"Il nuovo Auditorium, ultimato ma di fatto mai reso fruibile, sia al più presto messo al servizio della cittadinanza. Sono state impegnate risorse pubbliche ingentissime per una struttura che avrebbe un interesse sociale rilevante e che, icredibilmente, non risulta ancora utilizzata. Si spieghino i motivi del ritardo e si rimuovano, sin da subito, eventuali impedimenti che non consentono la fruizione dell'immobile. Sulla vicenda presenterò al più presto un’interrogazione al sindaco". Lo denuncia Roberto Celano, consigliere capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno.

Il commento

Della stessa idea anche Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno: “Fa specie, in una città che manca di spazi pubblici come la nostra, che una struttura importante come il nuovo Auditorium sia da quasi otto anni chiuso nonostante il termine dei lavori. Voglio ricordare che come coordinamenti provinciali e cittadini di Forza Italia Giovani stiamo perorando da tempo la causa dell’attivazione del Forum dei Giovani di Salerno proprio per la sua funzione di centro di incontro e di confronto per le nuove generazioni, ed in un comune che si arroga il diritto di definirsi europeo l’aver investito dieci milioni di fondi comunitari per una tale struttura senza averla poi mai utilizzata significa di fatto aver precluso un diritto ai nostri concittadini. Bene ha fatto il professor Provenza a ricordarci un’altra anomalia salernitana: con i debiti che ha questo comune, e che ci allontanano da tanti interventi necessari per la città, dobbiamo poter sfruttare le infrastrutture già realizzate!”.