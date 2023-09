Battipaglia: Terminelli aderisce al movimento "Radici e Valori"

Riprende col botto l’attività di Battipaglia Radici e Valori. Il movimento politico culturale si conferma come realtà solida e valida alternativa alla politica locale e continua a ricevere adesioni di spessore. L’ultima in ordine cronologico e’ quella, attesa e gradita, di Massimiliano Terminelli. L’ex presidente di Fratelli d’Italia, lontano dalla politica attiva per oltre un anno, ha deciso di aderire al movimento. “

Sono stato alla finestra per tanti mesi, deluso dalle attività e sempre con la speranza che i partiti riprendessero il loro ruolo proattivo nei confronti della politica e della comunità locale. Ma dopo mesi devo convenire che per chi, come me, ha solo desiderio di fare e mettersi a disposizione della città con le proprie idee e le proprie azioni, l’unica strada percorribile e’ il movimento civico. Ho scelto Battipaglia Radici e Valori perché fare con gli amici con i quali condividi modi di vedere, concetti di coerenza e identità e visioni di futuro rende l’impegno politico più piacevole e interessante”. Chiosa il coordinatore e fondatore del Movimento Luigi Spera “Con Massimiliano Terminelli abbiamo avviato un lungo percorso fatto di ragionamento, idee e condivisioni che è arrivato ad oggi con il suo ingresso. Terminelli, caro amico che ha contribuito insieme a pochi altri due anni fa alla stesura dello statuto del nostro Movimento e con il quale l’anno scorso abbiamo realizzato la seconda edizione di Magie di Natale, e’ la persona ideale per diventare Presidente di Battipaglia Radici e Valori”. Altri ingressi sono previsti nel movimento nelle prossime settimane: per questo motivo Battipaglia Radici e Valori terra’ una conferenza stampa nei prossimi giorni per presentare la nuova segreteria del movimento e i responsabili dei dipartimenti.