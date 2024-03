Elezioni comunali a Bellizzi, Volpe pronto per il terzo mandato: "Miglioriamo ancora la comunità"

Mimmo Volpe conferma la sua ricandidatura (per la terza volta consecutiva dopo il via libera della legge per i comuni fino a 15mila abitanti) a sindaco di Bellizzi. “Cosa penso di fare per Bellizzi nei prossimi anni? La forza e l’impegno di fare sempre meglio oltre alla passione non mi mancano” scrive sui social.

Il messaggio alla città

La macchina elettorale è già in movimento: “Abbiamo un programma ben definito delle tante cose da fare e da completare. Poi la differenza la fa la quotidianità di una città che si vive tutti i giorni con i suoi concittadini. Ad oggi abbiamo una comunità dinamica e virtuosa. Riconosciuta da altri istituti. Dobbiamo continuare a migliorarla e rilanciarla sulle grandi opportunità e potenzialità che il nostro territorio offre. Siamo pronti come sempre”.

Gli sfidanti

Il primo cittadino sarà sostenuto dalla sua storica lista “Città Possibile”. A sfidarlo saranno il presidente del consiglio comunale Nicola Pellegrino ed Angelo Maddalo.