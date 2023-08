Turismo, Iannone (FdI): “Cilento abbandonato da De Luca, un calo disastroso”

“Dopo otto anni di Governo della Regione, per il Cilento non è stato realizzato assolutamente nulla, anzi c’è una regressione tangibile che si trasforma in un calo di turisti drammatico. Per De Luca il Cilento non esiste e le chiacchiere restano tali dopo aver avuto un lungo tempo a disposizione”. Lo denuncia il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che torna all’attacco dell’amministrazione regionale di centrosinistra.

Le critiche

L’esponente del partito di Giorgia Meloni si domanda: “Che fine hanno fatto i distretti turistici che con tanta enfasi venivano presentati anni fa? Nessuna traccia se non per qualche nominato che pensa alla sua di permanenza nell’incapacità più assoluta di programmare e realizzare. In otto anni nessuna seria azione di promozione del territorio tanto che una terra meravigliosa e generosa come il Cilento assolutamente non esiste come identità turistica di richiamo nazionale ed internazionale. Anche il turismo di prossimità è scoraggiato dalla mancanza di servizi. La vicenda del Metrò del mare è l’acme del dilettantismo e della vergogna. Imprenditori lasciati soli completamente al cospetto di stagioni turistiche sempre più brevi e magre. I sindaci non possono più accettare questo stato delle cose; è tempo di cambiare chiedendo rispetto altrimenti il Cilento rimarrà un museo sotto al cielo stellato. A livello nazionale si cresce, in altre realtà del sud si cresce e qui si arretra. Basta con De Luca” conclude Iannone.