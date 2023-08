Forza Italia Battipaglia: aderisce Marino, si riavvicinano anche Provenza e Zara

Forza Italia si rafforza nel comune di Battipaglia. Nelle ultime ore ha aderito al partito fondato da Silvio Berlusconi e guidato ora da Antonio Tajani il consigliere comunale di maggioranza Francesco Marino.

Il commento

Marino, eletto con una lista civica, spiega: "Ho deciso di aderire a Forza Italia perchè oggi rappresenta il partito in grado di essere sempre più presente e radicato sui territori, garantendo, con i diversi livelli dirigenziali un confronto costante con chi, all'interno dei Consigli comunali, porta avanti i valori del Movimento Politico del Presidente Silvio Berlusconi. E' per questo che ho comunicato al Commissario Regionale on. Fulvio Martusciello, al Coordinamento nazionale e provinciale il mio ingresso all'interno di Forza Italia, dopo un sincero dialogo con i miei elettori e sostenitori. Ringrazio l'onorevole Fulvio Martusciello, i dirigenti provinciali di Forza Italia ed il commissario cittadino di Battipaglia Giuseppe Ruberto, per avermi dato la possibilità di continuare il mio percorso politico all'interno del partito degli azzurri”.

Le possibili new enty

Si sono riavvicinati al partito centrista - partecipando ad una iniziativa a cui è stato presente di recente proprio Tajani - l’ex sindaco Fernando Zara e il consigliere comunale indipendente Giuseppe Provenza. Questi ultimi hanno pubblicato delle foto in compagnia di Tajani sui social, ma non hanno ancora ufficializzato, nero su bianco, l’adesione al partito.