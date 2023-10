Pagani: nominata la Commissione Paritetica del Comune, approvato il Duc

E' stata nominata la Commissione Paritetica del Comune di Pagani per il passaggio dell’ex zona contesa, con delibera di giunta. La componente tecnica paganese dovrà - in concertazione con la Prefettura - predisporre tutte le fasi per il passaggio di giurisdizione dell’ex zona contesa dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino al Comune di Pagani. Dopo l’incontro con il già Prefetto di Salerno, Francesco Russo, del 9 settembre, lunedì il sindaco di Pagani è stato convocato insieme all’amministrazione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino dal nuovo Prefetto, Francesco Esposito. Un incontro durante il quale si è ribadita la necessità del passaggio di tutti gli atti per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato di agosto scorso.

Alla luce delle azioni previste entro pochi mesi che coinvolgeranno tutti i settori amministrativi dei due Comuni, la giunta del sindaco De Prisco ha deliberato questa mattina la nomina della commissione composta dal segretario generale, Luisa Marchiaro, e dai responsabili dei settori Avvocatura, Pianificazione Urbanistica, Tributi e Cultura, Lavori Pubblici, Finanziario, Suap e Sicurezza Urbana, che avranno il ruolo di coordinamento, cooadiuvati di volta in volta da tecnici interessati per il superamento di ogni criticità nei

tempi brevi. "Come ho già ribadito anche nella mia risposta al comitato di Orta Loreto, Pagani non può non essere contenta di avere questi nuovi cittadini nel suo territorio, persone laboriose e oneste che negli anni si sono dati da fare per costruirsi il proprio futuro. - ha detto il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco - Vogliamo che tutte le fasi del passaggio siano eseguite senza errori proprio per garantire prima di tutto ai residenti e agli imprenditori i loro diritti, prima che abbiano disagi e disservizi per la mancata ottemperanza della legge. Sto già incontrando molti residenti dell’ex zona contesa e sono a disposizione di chiunque voglia parlarmi. È mio primario interesse ascoltare le loro esigenze e costruire giorno dopo giorno un territorio sempre più unito e prospero", ha concluso il primo cittadino



Approvato il DUC della città di Pagani

Intanto, la Regione Campania ha approvato il Distretto Urbano per il Commercio della città di Pagani. È di ieri la comunicazione del riconoscimento e dell’iscrizione del DUC. L’approvazione arriva in seguito a tutto l’iter eseguito dal Comune di Pagani, in particolare dall’assessore delegato al commercio Pietro Sessa e dal consigliere comunale, Bartolomeo Picaro, insieme all’ufficio Suap. Dopo il passaggio degli atti in giunta e in consiglio comunale e la firma del patto con le associazioni di categoria e del territorio che hanno risposto all’avviso, arriva l’approvazione della Regione. "L’istituzione del Distretto Urbano per il Commercio non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza – ha spiegato l’assessore al commercio Pietro Sessa -. Grazie al DUC della città di Pagani si paleseranno tante opportunità per i commercianti della nostra città, di cui l’intera città sarà beneficiata". "Inizia ora una fase ancora più intensa di progettazione con le realtà del territorio, singole e di categoria – incalza il consigliere Picaro -L’iscrizione del Duc di Pagani nell’elenco regionale darà il via alla possibilità di intercettare fondi per progettare un rilancio concreto di imprese e attività commerciali e favorire così lo sviluppo economico, ma anche turistico e culturale dell’intera città".