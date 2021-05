Comuni, Piero De Luca (Pd): "Al lavoro per evitare default"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Siamo consapevoli del problema molto delicato per circa 1400 Comuni che rischiano il default, dopo la sentenza della Consulta che ha cancellato la possibilita' di restituire in 30 anni le anticipazioni di liquidità, concesse per pagare i debiti commerciali. Il gruppo PD lavorera' con attenzione, d'intesa con il governo, per trovare al piu' presto una soluzione che permetta a tantissimi Comuni italiani di continuare ad assicurare i servizi essenziali e rispondere alle esigenze dei cittadini". Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.