Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Eboli, Mario Conte, chiamato in causa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sul tema degli espropri legati alla realizzazione della linea Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, Il governatore, nel ribadire la necessità di dare risposte alle 100 famiglie interessate dagli espropri, ha chiesto al Comune di provvedere ad approvare una variante urbanistica per la realizzazione di un quartiere ex novo dove allocare le famiglie espropriate che esprimeranno la volontà di trasferirsi in quella area. “Il Comune non perda tempo con le stupidaggini sull’ospedale e approvi la variante” ha aggiunto causticamente il governatore.

La replica

“Il presidente De Luca non è ben informato” afferma il sindaco Conte. “Il Comune di Eboli – spiega - ha già adottato il piano attuativo per realizzare un nuovo quartiere e riqualificare una vasta area del territorio comunale prevedendo 31 abitazioni unifamiliari e un fabbricato residenziale con 10 appartamenti, attività commerciali, spazi verdi e per la socialità, su un suolo della società patrimoniale di proprietà esclusiva dell’ente. Lunedì invieremo il progetto direttamente anche al presidente De Luca affinché qualcuno si faccia carico di finanziarlo, riaffermando l’urgenza di dare risposte concrete e confermando la disponibilità ad un incontro tecnico immediato, alla presenza di una delegazione di cittadini espropriati, prevedendo anche indennità di esproprio congrue ed effettivamente ristorative del danno arrecato, con importi ben diversi da quelli insufficienti oggi previsti nel progetto di Rfi, senza dar fiato a polemiche inutili e irrispettose della vicenda umana che interessa centinaia di ebolitani”. Poi sull’ospedale di Eboli, definito “eccellenza” da De Luca e non a rischio chiusura, il primo cittadino ha aggiunto: “Registriamo con favore la dichiarazione del Presidente De Luca di non volerlo chiudere, ma occorrono atti uguali e contrari a quelli approvati a fine novembre dalla Giunta Regionale che prevede specificamente il trasferimento di posti letto da Eboli a Battipaglia”.