Forza Italia Sarno, la coordinatrice cittadina De Filippo: "Necessaria una proposta politica nuova"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tra le fila del Partito di Forza Italia a Sarno emerge la figura di Veronica De Filippo, più volte candidata al Consiglio Comunale di Sarno incassando numerosi consensi, infatti, nell’ultima tornata elettorale del 2019 con 225 preferenze risulta la prima dei non eletti.

All’indomani delle dimissioni del consigliere Giuseppe Agovino, avendo già assunto il ruolo di coordinatrice, con grande senso di responsabilità, De Filippo ha deciso di lasciare spazio al secondo dei non eletti Antonio Mancuso.

A tal proposito dichiara “La mia scelta risulta maturata dall’importanza dell’impegno assunto quale coordinatrice locale degli azzurri che mi vede impegnata quotidianamente, in vista della prossima tornata elettorale dove Forza Italia si candida al Governo della Città. Inoltre, sono stata tra i primi a sostenere che il nuovo assetto politico dove essere improntato sul gioco di squadra, in modo da coinvolgere, in maniera omogenea, tutti i componenti del partito. La nostra scelta, infatti, è quella di mettere in campo donne e uomini che, con capacità, competenza e dedizione, fanno della politica una missione al servizio della collettività”

Ed ancora dichiara: “È nostra profonda convinzione che la ricostruzione del Partito e del Governo della Città debba avvenire attraverso un percorso unitario, originale, e adeguato alla situazione concreta, che coinvolga ogni singola persona, associazioni politiche e non che, spinti da un forte spirito unitario ed umano, iniziano un percorso di confronto e di lavoro per il superamento delle differenze e dei personalismi al fine di condividere un progetto per il riscatto dell’intero popolo sarnese. Infatti, risulta evidente, la necessità di sviluppare una proposta politica nuova, incentrata sui principi della solidarietà e sussidiarietà che metta al suo centro i bisogni concreti delle famiglie, dei lavoratori e degli imprenditori locali”.

La stessa, nel ringraziare, ancora una volta, il proprio elettorato manifesta il suo più ampio impegno nel ruolo di coordinatrice locale.

Il partito nella sua interezza, esprime profonda gratitudine nei confronti di Veronica De Filippo che, ha mostrato, con ampio senso di maturità, il proprio profondo legame al partito di Forza Italia ed in lei ripongono la più ampia fiducia.

L’esecutivo di Forza Italia Sarno