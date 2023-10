Sarno, i giovani di Forza Italia alla convention nazionale del partito a Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il movimento giovanile di Forza Italia a Sarno si è distinto per la sua vivacità e impegno durante la recente convention nazionale del partito a Paestum. L'evento ha visto la partecipazione attiva dei giovani forzisti, che hanno sottolineato l'importanza di proposte concrete per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro solido.

Tra i temi centrali della convention, spiccano la priorità al lavoro, la promozione di salari più consistenti, la tutela del risparmio e gli investimenti nelle grandi opere infrastrutturali. Questi punti chiave riflettono l'approccio di Forza Italia, che abbandona gli slogan per concentrarsi esclusivamente su proposte realistiche.

Il lavoro è stato al cuore del progetto, con un'accanita determinazione nel favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e il sostegno alle imprese. Il movimento giovanile sarnese ha evidenziato la necessità di progetti mirati alle nuove generazioni, per agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la crescita professionale.

L'attenzione al salario è stata enfatizzata con l'obiettivo di promuovere un reddito più sostenibile per i cittadini, riducendo la pressione del cuneo fiscale dei lavoratori. La tutela del risparmio è stata anch'essa messa in primo piano, con proposte per consolidare la sicurezza finanziaria dei cittadini.

Il tema delle grandi opere infrastrutturali è stato affrontato con un'ottica di crescita e sviluppo. Il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, ha evidenziato l'importanza degli investimenti in infrastrutture come catalizzatori per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile, menzionando progetti come l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e il Ponte sullo Stretto.

In questo contesto, Domenico Crescenzo, capogruppo consiliare di Forza Italia a Sarno, ha condiviso il pensiero dei giovani forzisti guidati dal brillante Francesco Pio De Stefano, esprimendo gratitudine all'onorevole Fulvio Martusciello e a tutti i dirigenti e rappresentanti istituzionali della Regione Campania. Crescenzo ha sottolineato "l'importanza della sinergia di tutti coloro che hanno lavorato per il successo della convention, elogiando il ruolo di Martusciello come capitano che ha guidato la nave in porto sicuro".

"L'attiva partecipazione del movimento giovanile di Forza Italia Sarno alla convention ha dimostrato un impegno tangibile nel costruire un futuro prospero per il partito. L'orientamento verso proposte concrete “spinte dal gruppo giovanile” conferma il ruolo determinante di Forza Italia nel plasmare la politica futura", ha concluso Crescenzo.