Incontro di Partecipazione Pubblica “Comunità Attiva” al Complesso di San Francesco ad Eboli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 9 Ottobre 2021, alle ore 10,30 presso la Sala Mangrella - Complesso di San Francesco ad Eboli, si terrà un Incontro di Partecipazione Pubblica “Comunità Attiva”, patrocinato dal Comune di Eboli. A partire da un’iniziativa di alcuni Enti del Terzo Settore del territorio, riunitisi in un Tavolo permanente per vedersi riconosciuto, da parte delle istituzioni pubbliche, il ruolo di attori protagonisti delle politiche di welfare, si parlerà della costituzione di un “Manifesto del Terzo Settore Locale”.

Ad intervenire come ospite sarà Massimo Del Forno, dell’Università degli Studi di Salerno, che, oltre ad entrare nel merito dei princìpi portanti della redazione del futuro Manifesto, affronterà i temi centrali del principio di sussidiarietà e dell’importanza della compartecipazione attiva di tutti gli attori territoriali finalizzata alla crescita di una comunità solidale e allo sviluppo dell’innovazione sociale. All’incontro parteciperanno, oltre ai rappresentati degli Enti del Terzo Settore, anche i candidati al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Eboli, Mario Conte ed Antonio Cuomo, per spiegare, all’interno del loro programma elettorale, quale ruolo avrà il Terzo Settore Locale nella gestione della futura amministrazione comunale.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid-19 e per accedere alla sala sarà necessaria l’esibizione del Green Pass.