Insulti di De Luca, Schlein: "Il turpiloquio non mi appartiene, ma Meloni sposta l'attenzione"

“Come al solito Meloni sposta l’attenzione dalla vera questione, che sono le scelte antimeridionaliste del governo. Non c’è bisogno del turpiloquio per attaccare le disastrose scelte del Governo. Certi toni non mi appartengono, del resto li abbiamo già sentiti contro di noi”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alle critiche della premier Giorgia Meloni che le chiedeva di prendere le distanze dagli insulti rivolti dal governatore De Luca nei confronti dei membri del Governo. La leader dei democratici aggiunge: “Ma visto che la Presidente Meloni è così sensibile al linguaggio la prossima volta non ho dubbi che prenderà le distanze dal suo capogruppo Foti che ci insulta ogni giorno con epiteti vari, da Delmastro e Donzelli che ci hanno accusato addirittura di stare coi mafiosi. Fossi in lei sarei più preoccupata del giudizio degli italiani sulle politiche scellerate del suo esecutivo, che vuole spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata e regionalizzando la scuola, che ha tagliato la sanità pubblica e aumentato la precarietà, che ha cancellato l’unico strumento di supporto universalistico contro la povertà e sottratto risorse ingenti al Sud, alle aree interne, alle regioni e ai comuni”.

Le critiche di Fratelli d’Italia a De Luca

L’intervento del Vice Ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli: "Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, continua a lamentarsi sulla vicenda dello sblocco dei Fondi di Coesione mostrando di voler dettare il suo personalissimo metodo che prevede l'erogazione di nuovi fondi avendo impegnato poco più della metà delle provviste già nella sua disponibilità di spesa. Anche una massaia di un villaggio palestinese, evidentemente molto più brava di lui a far di conto e a gestire con sapienza le spese della famiglia, comprende bene che prima si spendono i fondi disponibili e poi se ne chiedono altri"."Tuttavia, è a tutti noto che il Presidente De Luca ha adito alle vie legali penali rivolgendosi contestualmente alla magistratura contabile, con la quale pure ha qualche problema. Ovviamente, gli uomini delle istituzioni di buon senso, al pari degli altri cittadini, che si rivolgono alla magistratura penale o contabile che sia, sanno bene di dover attendere l'esito finale dei procedimenti avviati", ha aggiunto Cirielli. "Il Presidente De Luca confonde il metodo serio di lavoro che il Ministro Fitto sta portando avanti, finalizzato al rispetto delle norme dell'Europa - che quando rileva criticità registra il disimpegno delle provvidenze e avvia l'eventuale contestazione delle infrazioni - con la burocrazia. È confuso e come un cinghiale in una rete, che egli stesso ha costruito maglia per maglia, grugnisce e si agita fino allo stremo delle forze. Invece che intervenire per una soluzione strutturale del problema, unica via che consentirebbe una condivisione dei programmi con il Governo, continua nella propaganda paupulando aprendo il ventaglio proprio come fa un pavone. Si rassegni alle norme di buongoverno e rispetti le regole per il bene della Campania", ha concluso il Vice Ministro.

Gli fa eco il senatore e commissario regionale di FdI Antonio Iannone: “È singolare che De Luca voglia un confronto con chi ha definito farabutti e deviati mentali. A me hanno insegnato che con queste categorie non ci si siede neanche per un caffè ma De Luca, come scriveva Dante, dal proprio cuor l’altrui misura. Si lamenta dei discepoli della Meloni ma sappia che i discepoli della Meloni non temono nessuno e sono abituati a trattare per come sono trattati. Se Luca non è capace di interpretare le Istituzioni come merita non siamo di certo noi a sottrarci. È inutile che argomenta con bugie; la sua incapacità è arricchita da falsità che tutti i campani conoscono. Dopo 9 anni di sua amministrazione in sanità, trasporti pubblici, sviluppo economico, ciclo dei rifiuti siamo i peggiori d’Italia. Da Meloni impari prima di criticare. Per De Luca e la sua stirpe basta la realtà. È uno zero assoluto politicamente e amministrativamente”.