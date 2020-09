Elezioni regionali 2020: ecco chi è mister preferenze a Salerno città, i più votati

Salerno città si conferma roccaforte di Vincenzo De Luca. Definiti i risultati: mister preferenze in città è l'assessore alle Politiche Sociali salernitano Nino Savastano (Campania Libera) con 5645 voti. Segue Franco Picarone (Pd) con 4043 preferenze. Medaglia di bronzo per Luca Cascone (De Luca Presidente) sostenuto da 2362 cittadini. Menzione speciale per il consigliere comunale Nico Mazzeo (Italia Viva) che ha ottenuto 1025 preferenze.

Centro Destra

Il più votato per il Centro Destra è stato Dante Santoro (Lega) con 1362 voti, seguito da Lello Ciccone con 1296 preferenze e Roberto Celano con 1231 voti, entrambi di Forza Italia.

M5S

Ad imporsi a Salerno città tra i pentastellati, Francesco Virtuoso con 375 preferenze.