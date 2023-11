Consiglio comunale, il sindaco Napoli dà il benvenuto ai nuovi assessori: "Sulle loro spalle responsabilità importanti"

“Adinolfi e Brigante si sono dichiarati disponibili a garantire una collaborazione ampia nell’interesse della città". È quanto affermato dal sindaco, Vincenzo Napoli, nel salutare i nuovi assessori nel corso del consiglio comunale tenutosi questa mattina a Palazzo di Città.

Le parole del sindaco

"Do il mio benvenuto ad Eva Avossa e Dario Loffredo" ha sottolineato il primo cittadino. "So bene - ha aggiunto - che si caricano sulle spalle responabilità importanti. Nel corso di questi due anni abbiamo sperimentato la maturità della nostra tecnostruttura pubblica, in grado di svolgere una funzione complessa. Il consiglio comunale è un organo alto, di grande prestigio, e noi dobbiamo conservare atteggiamenti e posture che non siano disdicevoli”. Sullo scontro Memoli-Siano: “Testimonianza di calore politico e passione. Non mi permetto di interferire perché è un ragionamento tutto al femminile nell’accezione nobile del termine. Invito le donne del consiglio comunale a trovare le ragioni dello stare unite”.