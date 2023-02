Nuovo Psi - Liberali e Riformisti: Raffele Ciancio nominato commissario a Pontecagnano Faiano

Il commissario regionale del Nuovo Psi - Liberali e Riformisti Gennaro Salvatore, d'intesa con Antonio Di Cunzolo, ha nominato Raffaele Ciancio commissario del partito a Pontecagano Faiano.

“Siamo impegnati - ha sottolineato Salvatore - in una azione di rilancio del Movimento. Proveremo a dare un contributo di idee e competenze al dibattito cittadino. A Pontecagano abbiamo scelto una persona di antica militanza e passione”.

Il commento

"Darò una mano al partito, quello del garofano rosso, che mi ha visto sempre in prima linea ed in anni non sospetti" ha detto Ciancio.In queste settimane sentirò amici e compagni e poi incontreremo i protagonisti in campo" conclude.